إطلاق اختبار لكشف فيروس كورونا الجديد بدقة

البلاد : وكالات

أعلنت شركة “نوفاسيت” للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، أنها دشنت اختبارا جزيئيا جديدا للكشف عن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر مؤخرا في الصين وانتشر في مناطق أخرى من العالم.

وقالت الشركة وفقاً لـ”رويترز” ، إن اختبارها الجديد للفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس. وأوضحت بأن هذا من شأنه أن يميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.

وقال جراهام ماليس رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان “على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلبا كبيرا على اختبار جينسيج 2019-إن.سي.أو.في” من أكثر من عشر دول.

وأودى الفيروس الجديد بحياة 213 وانتقلت عدواه إلى أكثر 9 آلاف شخص في الصين. كما أعلنت نحو 20 دولة اكتشاف حالات من المرض كلها مرتبطة بأشخاص قادمين من الصين.