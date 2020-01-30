4 مليارات خسائر حالات الطلاق

الرياض ـــ سامية الغريبي

ارتفعت حالات الطلاق في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة كبيرة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات الإقبال على الزواج في نفس الفترة. وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة، فإنه هناك 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات طلاق، مما يعني أن الفشل مصير ثلث حالات الزواج في المملكة.

وكشف التقرير الإحصائي الخسائر المادية التي تترتب على حالات الطلاق، لافتا إلى أن تكلفة الزيجة الواحدة تصل إلى 60 ألف ريال، وهذه هي القيمة التي يقدمها قرض تمويل الزواج في بنك التنمية الاجتماعية.

كما جاء في التقرير أنه بعمل حسبة بسيطة نجد أن الخسائر المادية التي تسببها حالات الطلاق في العام الواحد تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار ريال، في العام الواحد فقط، وذلك على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة 60 ألف ريال. وأضاف التقر ير أن تكلفة الزيجة في الواقع تصل إلى ضعف هذا المبلغ، وبالتالي فإن الخسائر المادية الناجمة عن حالات الطلاق تتجاوز السبعة مليارات ريال سنويًّا.