الهلال مُهدد بفقدان كارلوس إدواردو في الساعات الأخيرة من الميركاتو

زعمت تقارير إعلامية أن صانع ألعاب الهلال، كارلوس إدواردو على مشارف الانتقال إلى الدوري البرازيلي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

بحسب إفادة من صحيفة “تيرا” البرازيلية، فإن إدواردو (30 عامًا) مرشحًا للانتقال إلى فريق جريميو المنافس في الدوري البرازيلي.

ينقضي عقد كارلوس إدواردو مع الهلال الصيف القادم، ودخل حاليًا في مرحلة التفاوض الحر إذ بإمكانه التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني.

واستند تقرير الصحيفة البرازيلية على خلافات بين وكيل أعمال اللاعب وإدارة الزعيم حيال تجديد العقد.

إذ جاء فيه أن الهلال يخطط للتجديد لموسم واحد فقط، بينما يريد وكيل الأعمال موسمين على أقل تقدير.

وأضاف التقرير أن اللاعب مطلوب من أندية إماراتية وسعودية، لكنه سيفضل خيار جريميو بعلة مشاركة الفريق في كأس كوبا ليبرتادوس الموسم الحالي.

بينما قد يُفضل -بدرجة أقل- المكوث في القارة الآسيوية لارتفاع سقف الرواتب عن الاندية البرازيلية بشكل كبير.

وينشط إدواردو مع الهلال منذ 2015 عندما وفد إليه من بورتو البرتغالي في صفقة كلفت خزائن الزعيم قرابة مليوني يورو.

وتمكن اللاعب البرازيلي خلال تلك المدة من أن يصبح الهداف التاريخي للنادي من اللاعبين الأجانب بواقع 72 هدفًا من 137 مباراة.

قال إدواردو عن الانتقادات الموجهة إليه من مشجعي الفريق بالفترة الماضية، وعقب لقاء الفيصلي قبل عشرة أيام..

“لقد عدنا للتو من بطولة كأس العالم للأندية، حصلت من خلالها على ثالث أفضل لاعب”

“تعرضت للإصابة ولم ألعب منذ ذلك الحين سوى مباراة واحدة، فكيف يمكن الحديث عن تراجع في مستواي؟”.

سجّل إدواردو 12 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات من 18 مشاركة، من بينها هدف وأسيست في مونديال الأندية.