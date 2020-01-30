جدة.. القصاص من امرأة قتلت زوجها طعناً بسكين

جدة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بمحافظة جدة حُكم القتل قصاصاً في / عائشة أحمد عمر باحسين – يمنية الجنسية – إثر اقدامها على قتل زوجها / أحمد بن عمر بن محمد بافرط – سعودي الجنسية – , وذلك بطعنة بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وقالت الداخلية في بيان لها إن سلطات الأمن تمكّنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.