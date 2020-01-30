اعتماد مئات المخططات السكنية يخفض أسعار العقارات

الرياض- البلاد

اعتمد مركز خدمات المطورين 109 مخططات بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون متر مربع بمختلف مناطق المملكة، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول والخدمات المتكاملة للمطورين العقاريين لضخ المزيد من المشاريع السكنية.

وأكد مدير عام المركز المهندس عبد الوهاب القحطاني, الدور الاستراتيجي الذي يمارسه المركز كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019، حيث بلغت نسبتها 24% ، تلتها منطقة الرياض ومنطقة عسير ثالثاً. وأنجز المركز طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 6819 وحدة، كما قام بإنهاء إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها إلى 73 شهادة. ويؤثر اعتماد المخططات السكنية بشكل مباشر على أسعار العقار التي تشهد انخفاضا بفعل زيادة العرض , حيث يتوقع عقاريين مزيد من الإنخفاض بما يمكن راغبي التملك من الشباب على بناء أو شراء مساكن خاصة.