اتفاقية لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة

البلاد : متابعات

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وذلك على هامش ملتقى بيبان الرياض الذي يستمر 4 أيام لتقديم فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الصناعي و “منشآت” إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

كما تدعم الاتفاقية مشاركة الصندوق الصناعي في برنامج “نمو السعودية” التابع لـ “منشآت” من خلال منتج “تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة” الذي يقدمه الصندوق ضمن برنامج “آفاق” لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين روّاد الأعمال.

وتشمل الاتفاقية أيضاً مشاركة “منشآت” في تقديم ورش عمل برنامج “كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟” الذي ينظمه الصندوق الصناعي، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وفتيات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.

يُذكر أن الصندوق الصناعي أطلق برنامج “كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟” في عام 2018، وأقام البرنامج في 17 مدينة حول المملكة، فاق عدد حضورها 1700 متدرب ومتدربة من روّاد وشباب الأعمال.