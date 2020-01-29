60 فنانا ومهندسا يشاركون في معرض «أيتها الأرض»

جدة ــ عبد الهادي المالكي

بدعم من وزارة الثقافة دشن المجلس الفني السعودي النسخة السابعة من معرض (21،39 فن جدة) تحت عنوان “أيتها الأرض” والذي يحوي اعمالاً تتناول مواضيع الاستدامة البيئية واستكشاف طرق بديلة للتعايش والحياة على كوكبنا من خلال برنامج فني وثقافي وتعليمي يشمل معارض وورش عمل وحوارات نقاشات، وبرنامجا تعليميا عاما واسعا النطاق.

ويضم معرض ” أيتها الأرض” الذي يستمر حتى 18 أبريل القادم في كل من مقر المجلس الفني السعودي والمنطقة التاريخية بجدة القديمة أعمالاً لأكثر من 60 فنانا ومهندسا معماريا ومصمما ومفكرا محليا ودوليا تبحث عن التحديات الناجمة عن تدمير البيئة الطبيعية وتعتبر مبادرة هذا العام استمرارا لرسالة المجلس الفني السعودي والتي تهدف إلى تنمية مشهد الفن المحلي وبناء الجسور مع عالم الفن الدولي.

وقال محمد حافظ، نائب رئيس المجلس الفني السعودي أن معرض ” أيتها الأرض ” أوجد منصة تواصل فني وثقافي وبيئي مع زائري المعرض من داخل وخارج المملكة على حد سواء، لافتا إلى أن مدينة جدة تعد موقعا هاما للمشهد الفني المعاصر بحيث توفر مساحة للنظر في أفكار جديدة واستكشاف تقاطعات ثقافية وفنية وبيئية.”

من جهته، قال عبد الكريم الحميد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة: “نحن فخورون بدعم النسخة السابعة من معرض 21،39 فن جدة، وهو مºنصة مخصصة لعرض الأعمال الاستثنائية للفنانين المحليين. تتمتع المملكة العربية السعودية بثروة من المواهب المحلية والتي تمثل العمود الفقري للتحول الثقافي الذي تشهده المملكة. ونحرص في الوزارة على دعم وخلق بيئة تسمح للفنانين والمبدعيين وأصحاب المشاريع الثقافية بالنمو. أحد أهدافنا الرئيسية هو مواصلة تطوير الصناعات الثقافية في المملكة وإدماج الثقافة في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار. ويجمع المعرض بين الفنانين الموهوبين والإبداع، مما يسمح للزوار بتجربة الفنون والثقافة في مجتمعهم. نرحب بالجميع لزيارته وتجربة هذا المعرض الفريد الذي يسلط الضوء على اتساع مشهد الفنون المزدهرة في المملكة العربية السعودية.”

وخلال المعرض يقدم 21 فنانا أعمالهم وإبداعاتهم ومن هؤلاء أيمن زيداني، عزيز جمال، كريستيانا دي مارشي، دانية الصالح، دوران لانتنك، فهد بن نايف وعلاء طربزوني، فرح بهبهاني، فلوة ناصر، مها نصر الله، منال الدويان، مروه المقيط، فهد الفراج، محمد كاظم، مهند شونو، عبادة الجفري، عمر عبد الجواد، نجود السديري، رجاء خالد، سلطان بن فهد وزهرة الغامدي، وتتنوع أعمال هؤلاء بين الرسم، والأفلام، والنحت، والأداء، والهياكل، والصوت.