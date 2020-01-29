1,4 مليار ريال أرباح “السعودية للكهرباء”.. ونمو الإيرادات بنسبة 1.523%

البلاد : متابعات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31-12-2019. وأشارت إلى أنها حققت إجمالي أرباح بلغ 5,980 مليار ريال، مقارنة بـ5,920 عن السنة التي سبقتها، بارتفاع بلغ 1.013 في المئة.

وأوضحت أن صافي أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بلغ 1,415 مليار ريال، بانخفاض 19.464 في المئة عن العام السابق الذي سجل صافي أرباح 1,757 مليار ريال.

وعزت الشركة هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثراً بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعاً بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل. وقد عادل ما سبق جزئياً ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، إضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019م الذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري في بند الإيرادات التشغيلية بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي لعام 2019م.

وارتفعت نسبة نمو الإيرادات التي بنسبة 1.523 في المئة حيث حققت 65,040 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 64,064 مليار ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 6,572 مليار ريال، بارتفاع 9.242 في المئة عن العام السابق الذي بلغ 6,016 مليار ريال. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة 677 مليون ريال، بانخفاض 71.362 في المئة عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 2,364 مليار ريال.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، 73,605 مليار ريال، بانخفاض 0.099 في المئة عن العام السابق مع 73,678مليار ريال، فيما حقق سهم الشركة ربحية 0.34 ريال، مقارنة بـ 0.42 ريال للعام السابق.