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خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      29 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، لفخامته موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

من جهته عبر فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابته والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

صحيفة البلاد

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