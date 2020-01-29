السودان يعلن الاشتباه بإصابة مواطنين اثنين بفيروس “كورونا”

الخرطوم : متابعات

أعلنت السلطات ​السودان​ية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من ​الصين​ ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وقال وزير الصحة د. أكرم التوم، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، قدمتا من الصين، إحداهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

وأكد أنه تم التعرف على الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.

ونوه إلى أن المرض ينتقل عبر السعال والإختلاط بالشخص المصاب.

وقال التوم في تصريحات بمجلس الوزراء اليوم “الأربعاء”، إنهم واثقون من أن هنالك مقدرة كافية لعلاج المصابين

وأضاف بأنه لا يوجد علاج شافٍ للمرض، وإنما فقط رعاية وعناية للمريض.

يذكر أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية كشف عن إرتفاع عدد الوفيات بمرض “كورونا” في الصين إلى (132) حالة وفاة، ونحو (6) آلاف إصابة.