نائب وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم معالي قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي ، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي ، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.