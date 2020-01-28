عباس يرفض خطة ترامب للسلام: القدس ليست للبيع

البلاد : متابعات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رفضه التام لخطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للسلام والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله عقب اجتماع القيادة الفلسطينية إن “القدس ليست للبيع”

مضيفا أن “المؤامرة لن تمر” والشعب الفلسطيني سيرفضها.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن “استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لانهاء الاحتلال وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس”.

وأشار عباس إلى أن “مخططات تصفية القضية الفلسطينية سائرة إلى فشل وزوال، وشدد على أن الأولوية في الوقت الحالي لـ”جبهات المقاومة”.

وأضاف أن خطة السلام لا تختلف عن وعد بلفور “نفس الكلام”، وأضاف ما حصل اليوم كان عودة إلى 1917. “هذه هي الصفقة التي تستند إلى وعد بلفور الذي صنعته أمريكا وبلفور”.

ونظم مئات الفلسطينيين وقفات احتجاجية في قطاع غزة ومنطقة الضفة الغربية؛ احتجاجا على إعلان ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.