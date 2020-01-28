جامعة جدة توقع اتفاقية لتطوير المقررات المحاسبية

جدة : واس

وقّعت جامعة جدة وهيئة المحاسبين القانونين اتفاقيه شملت العديد من أوجه التعاون المشترك, وذلك خلال مشاركة الجامعة في فعاليات أعمال منتدى المحاسبين السعودي الذي عُقد بالعاصمة الرياض أمس، تحت عنوان (دور المهن المالية في تحقيق مبادرات رؤية المملكة ومساهمتها في النمو الاقتصادي).

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان, أن الاتفاقية تضمنت عدة جوانب أبرزها التفاهم حول تطوير برنامج المحاسبة بجامعة جدة بما يوائم مع متطلبات سوق العمل السعودي والاشتراطات المهنية لهيئة المحاسبين القانونين والمساهمة في تطوير المقررات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية.

من جانبه أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور بدر اليوبي, أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها الطموحة، لتحقيق الأهداف الأكاديمية منها والاجتماعية والثقافية والتدريبية، بما يضمن تطوير التعليم العالي في المملكة ومخرجاته، وخاصة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، خصوصًا أن جامعة جدة سعت في تطوير شراكاتها في مجال مهنة المحاسبة مع العديد مع الجهات المحلية والعالمية, كان آخرها التوقيع مع شركة ديلويت التي تُعد أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية المتنوعة في التخصصات المختلفة، بما يضمن توفير مخرجات نوعية تساهم في نهضة وطننا الغالي.