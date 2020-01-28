السفير العنقري يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى جنوب إفريقيا

البلاد : واس

قدم السفير سلطان بن عبدالله العنقري اليوم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال استقباله من قبل فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في المقر الرسمي لفخامته.

ونقل السفير العنقري لفخامته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ فيما طلب فخامته من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات الشعب الجنوب إفريقي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تمنياته الخالصة للسفير العنقري بالتوفيق والنجاح في مهامه في حين أكد السفير العنقري حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.