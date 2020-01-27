معرض ليلة زفافي في 3 فبراير المقبل

جدة – فوزية الشهري

تشهد محافظة جدة في الثالث من فبراير المقبل انطلاق فعاليات معرض لمسة ملكة في نسخته الـ 18 وذلك بقاعة ليلتي والذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في احتياجات الأفراح والتجميل والأزياء والمجوهرات بحضور الشركات العالمية والمتخصصين في الموضة والصحة والجمال.

وسيتم خلال فعاليات المعرض التعريف بالماركات المحلية والعالمية، وآخر صيحات وخطوط الموضة والتجميل والأزياء والمجوهرات والعناية بالصحة والسفر والسياحة والديكورات إضافة إلى العديد من المعروضات التي تخدم الأسرة والمجتمع. ويدلل المعرض على مكانة عروس البحر الأحمر في احتضان مثل هذه المعارض المتخصصة، خاصة وأنها تقدم كل متطلبات الأعراس وتجهيزات الأفراح تحت سقف واحد، حيث تستمر فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام من الساعة الخامسة حتى الحادية عشرة مساءً.