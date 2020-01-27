لاعب برشلونة على أعتاب روما الإيطالي

قالت مصادر إعلامية إن جناح فريق برشلونة الإسباني، كارليس بيريز، في طريقه للانتقال إلى روما الإيطالي خلال الساعات القادمة.

وبحسب إفادة من صحفي موقع “كالتشيو ميركاتو” جيانوكا دي مارزيو، فإن روما توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة للتعاقد مع اللاعب وسيصل غدًا لإجراء الفحوصات الطبية.

بيريز (21 عامًا) ينشط في مركز الجناح الأيمن ويمتلك مهارات وسرعات متميزة ما جعلت المدير الرياضي السابق لبرشلونة، أريدو بريدا، يقول عنه “إنه يشبه آريين روبين”.

سجّل اللاعب الأعسر هدفًا واحدًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة مع برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات.

وجاءت ترقيته من الرديف إلى الفريق الأول طليعة الموسم الجاري بعد سلسلة من الإصابات للاعبي الخط الأمامي، ميسي وديمبيلي وسواريز.

يرفض بيريز العودة إلى الفريق الرديف، بينما لن يعجبه الجلوس احتياطيًا مع الفريق الأول، وهو ما جعل مسألة بيعه أهمية قصوى لدى الإدارة.

يريد برشلونة إعارة اللاعب لنهاية الموسم الحالي مع الشراء النهائي من طرف روما بمبلغ 13 مليون يورو.

لكن مع وضع بند إعاد الشراء حال تألق وظهر بشكل لافت، إذ سيكون بمقدور برشلونة إعادته في أي وقت.

بينما يخطط روما للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي من دون بند إعادة الشراء.