بمشاركة 12 ألف فريق.. تفاصيل النسخة الثانية من دوري المدارس

الرياض – هاني البشر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم، في حضور وكلاء سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي نائب زير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ووكلاء معالي وزير التعليم ورئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الدكتور رجاءالله السلمي ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الأستاذ علي الشعيلان وعدداً من مدراء مكاتب التعليم ولاعبي ومدربي كرة القدم السعودية ومعلمي التربية الرياضية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن “مشروع دوري المدارس هو أحد أهم المشاريع لدى الهيئة العامة للرياضة، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع رياضي وطني يهدف لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية”، وقال سموه: “ندرك ما تحتاجه رياضتنا وما يتطلع له وطننا من صناعة المواهب وصقلها وتمكينها لتحقيق ما يليق بهذا الوطن وأبناءه، لذا فإن مشروع دوري المدارس يمثل خطوة أساسية ومنطلقاً رئيسياً للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أفضل المنجزات بإذن الله”.

وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “مشروع دوري المدارس هو الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا، وسعدت وكل محبي الرياضة بما تحقق في النسخة الأولى من هذا المشروع والتي شهدت مشاركة

5000 مدرسة وأكثر من 11000 ألف فريق بمشاركة 150 ألف طالب لعبوا في 47 محافظة ومدينة في وطننا الغالي، وهي أرقام ومشاركات محفزة للجميع تقودنا لمزيد من العمل ومواصلة المشوار نحو النجاح، وأمام هذا النجاح اللافت أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم ورعاية واهتمام أثمرت نتائج ونجاحات عديدة كان آخرها ما تحقق قبل يومين بتأهل المنتخب السعودي إلى أولمبياد طوكيو 2020، والشكر كذلك لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولكافة الزملاء والزميلات في وزارة التعليم وفي الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية ولكل القائمين على هذا المشروع الوطني المتميز بجهودهم وبدعم قيادتنا”.

بينما قال معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: “أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللهيئة العامة للرياضة على الشراكة المثمرة مع وزارة التعليم في هذا المشروع الذي يشكل قاعدة لرسم إستراتيجية كرة القدم المدرسية في السنوات القادمة، مثمناً للهيئة ما تقوم به من دور أساسي لتحسين وتطوير البيئة الرياضية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة”، مضيفاً: “المسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا من الجيل الناشئ كبيرة، فهم أمل الوطن وغده المشرق، والثروة التي نعول عليها لتحقيق أهداف وطننا الحبيب وتطلعات القيادة الرشيدة، وهذه الثروة التي يمثلها أبناؤنا وبناتنا بحاجة إلى عناية واهتمام ورعاية وصقل لمواهبهم، إذ لا يخفى علينا جميعاً ما تمثله الرياضة من أهمية على صحة الإنسان البدنية والعقلية، ودورها في بناء الشخصية السليمة، وأهميتها في تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، وانعكاس ذلك كله على تحصيل الطالب الدراسي، وأدوارهم المستقبلية المتوقعة في خدمة وطنهم إن شاء الله”، لهذا فقد حرصت حكومتنا الرشيدة بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على أن تولي الرياضة اهتماماً ورعاية بالغين، وهو ما تبلور على نحو واضح في رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية الرياضة، ووضعت أهدافاً طموحة لتنمية قطاع الرياضة في المملكة والارتقاء به، من ضمنها رفع نسبة ممارسي الرياضة وتحسين جودة أنشطتها، وتشجيع مختلف أنواع الألعاب الرياضية من أجل تحقيق التميز فيها على المستويين المحلي والعالمي”.

وأكد معالي وزير التعليم قائلاً: “إننا في وزارة التعليم ندرك أن لنا دوراً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة وما تضمنته من أهداف إستراتيجية، وسنعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء على تفعيل دور المدرسة في صناعة أبطال المستقبل، بما يصب في مصلحة الرياضة السعودية وينعكس عليها بالنجاح المأمول على المستويين المحلي والعالمي، وأدعو أبنائي الطلاب المتنافسين في هذه البطولة إلى من الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وأن يكون تنافسهم في إطار والتزام بالروح الرياضية، وأن يدركوا أن كرة القدم لعبة جماعية، لا يكون للفرد فيها قيمة أهمية بمعزل عن بقية أفراد الفريق، فالعمل الجماعي والتعاون وتكاتف الجهود فيها وسيلة هامة لتحقيق الأهداف والطموحات، ونتطلع لنجاحات جديدة ومتميزة ومثمرة لمشروعنا الرياضي، دوري المدارس، وبالتوفيق لجميع الطلاب وللفرق وللحكام والمدربين والمنظمين والمشرفين في النسخة الثانية وفي قادم النسخ الأخرى”.

هذا، ويشارك في دوري المدارس لكرة القدم في نسخته الثانية التي ستنطلق منافساتها الشهر القادم، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث ستستمر منافسات الدوري طيلة أربعة أشهر على ثلاث مراحل، وهي:

(المرحلة الأولى) البطولة العامة:

يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة (فريق بطل) لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطل.

(المرحلة الثانية) بطولة النخبة للمناطق:

مخصصة لفئتين عمرية فقط (15 سنة و 18 سنة)، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقاً، حيث سيتوج منها 32 بطلاً للمناطق (16 فريق لفئة الـ 18 سنة و16 فريق لفئة الـ 15 سنة).

(المرحلة الثالثة) بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس:

ستقام بمشاركة 16 فريقاً من فئة 15 سنة (مدارس المرحلة المتوسطة) و16 فريقاً من فئة 18 سنة (مدارس المرحلة الثانوية)، في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة، وسيتم خلال كافة مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، بالإضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من البداية حتى نهايته.