“الهلال يفقد هدفين في الميركاتو الشتوي”

إثنان من أهداف الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي انتقلا إلى أندية جديدة وهو ما يسعنا القول بأن أزرق العاصمة تلقى صدمتين في يوم واحد.

O meia Thiago Neves é mais um #ReforçoTricolor para a temporada!

Bem-vindo, TN! 🇪🇪 👉 Saiba mais sobre o atleta: https://t.co/mzdURHJSS8 pic.twitter.com/4FeLe14KNY — Grêmio FBPA (@Gremio) January 27, 2020

بحسب مصادر إعلامية فإن إدارة الهلال كانت تمنى النفس باستقدام لاعبها السابق، تياجو نيفيز (34 عامًا) بيد أنه انتقل بشكل رسمي اليوم إلى جريميو البرازيلي.

ولعب نيفيز في صفوف الزعيم في فترتين متباعدتين من 2009 إلى 2015، إذ أصبح الهداف التاريخي الثاني للنادي من اللاعبين الأجانب بعد مواطنه كارلوس إدواردو.

وسجّل صانع الألعاب المخضرم 46 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 96 لقاء خاضهم بقميص النادي. فيما حصد الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.

وبينما كان يستعد الأزرق لتقديم عرض رسمي، فإن اللاعب انتقل من ناديه السابق كروزيرو إلى جريميو في صفقة انتقال حر اليوم الإثنين.

أما الأخبار القادمة من البرتغال فتفيد بتوصل إدارة نادي بورتيمونينسي لاتفاق مع الدحيل القطري، للتعاقد مع المهاجم العراقي مهند علي (19 عامًا).

ويعد مهند أحد أفضل المواهب الهجومية في الملاعب العربية، ولاحقته أندية خليجية عديدة من الإمارات والسعودية – من بينها الهلال- لكن يبدو أنه اختار طريق أوروبا.

ووفد اللاعب إلى الدحيل طليعة الموسم الحالي قادمًا من الشرطة العراقي، وسجل هدفًا واحدًا من تسع مشاركات بالدوري القطري.

ومع تعاقد النادي مع ماريو ماندزوكيتش والكوري هان كوانج، فإن مهند قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل أساسي.

سجّل اللاعب 13 هدفًا من 21 مباراة مع المنتخب العراقي، ويلقب في الصحافة المحلية بيونس محمود الجديد.