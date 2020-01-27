أمير القصيم يكرم ممرضة ومواطنة لإسعافهما أسرة تعرضت لحادث مروري

بريدة : واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم فنية التمريض عزيزة بنت جبر النومسي, والمواطنة بيان البجادي, نظير مبادرتهما الإنسانية في تقديم الإسعافات الأولية لإحدى الأسر أثناء تعرضها لحادث مروري بمدينة بريدة, وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع.

وأشاد سمو أمير القصيم بالمبادرة التي قامت بها الممرضة والمواطنة في تقديم الإسعافات الأولية للأسرة, الذي يعكس حسّهما الإنساني النبيل الذي حثنا عليه ديننا الحنيف, مشيراً سموه إلى أن ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني للإسهام بكل اتجاه ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهتهما أعربت الممرضة عزيزه النومسي والمواطنة بيان البجادي عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه الدائم للأعمال الإنسانية كافة بالمنطقة, وأكدتا أن ذلك يوضح حرص سموه على تعزيز مثل هذه الأعمال الخيّرة للوطن والمواطن.