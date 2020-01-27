أمير الجوف يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة

سكاكا : واس

استقبل صاحب ‏السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد فلاح بن محمد القحطاني، يرافقه مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد فهد بن عبداللطيف الدريويش.

واستمع سمو أمير المنطقة من العميد القحطاني لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من كوادر بشرية وآليات ومباني تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.

كما تسلم سموه التقرير الربع سنوي الخاص بإنجازات السلامة في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام 1441هـ الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها، وجهود المديرية في التوعية.

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للعميد القحطاني والعاملين معه من ضباط وأفراد، متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.