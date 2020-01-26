3 فنانين يشعلون حفلات جدة بالرومنسيات

جدة – خالد بن مرضاح

أحيا كل من تامر عاشور وعايض بن يوسف ورامي صبري، حفلا في مسرحٍ على “أرض سماء الغربية”، وسط حضور جماهيري كبير جدًا، التي اطلقتها الهيئة العامة للترفيه،وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانى الفنانين حيث قدموا مجموعة من الأغاني المتنوعة بين الدراما والرومانسى والأغانى الخفيفة علي مدار خمس ساعات. وبدأت أولى فقرات الحفل بصعود الفنان عايض على خشبة المسرح حيث قدم العديد من أغانيه المميزة، كان أبرزها: “يالربع” و”والله ما يرمش” و”دوك قلبي” و”ما بين اثنين” و”بالموت جا”.

بعده جاءت فقرة الفنان تامر عاشور التي رافقتها موجة من التصفيق من قِبَل الجمهور أثناء صعوده المسرح، وبادر الفنان تامر بالترحيب بجمهوره وتقديم التحية لهم، وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة والمحببة لدي الجمهور منها: هاجي علي ، عمري مانسى، «حكايات»، عرفوها اني لسه بحبها، كل يوم بيعدي اصعب، «أيام»، «ده حكايه»، «افترقنا»، «يا أهلا»، «قولوله سماح»، و«خلصانة الحكاية» .. وغيرها.

ثم أشعل الفنان رامي صبري، حفله الغنائي، وقدم عددا متنوعا من الأغاني الخاصة به، منها أغنية “اهد الدنيا”، ونشر رامي صبري مقطع من الاغنية أثناء البروفات علي حسابه الشخصي عبر موقع “انستجرام”.

يذكر أن آخر كليب طرحه رامى صبرى “وبقابل ناس”، من ألبوم “فارق معاك” الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.