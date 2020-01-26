الفيصل يناقش سير العمل في مشروع المركز الأمني بالشميسي

وشدد الأمير خالد الفيصل لدى ترؤس سموه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة اليوم , لمناقشة سير العمل في مشروع المركز الأمني بالشميسي، على أهمية تنفيذ كافة الجهات للأعمال المطلوب منها في المشروع، ليتم إنجازه في الوقت المحدد , ما يحقق الاستفادة المرجوة منه في خدمة الحجاج والمعتمرين , مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير وسائل التقنية في كافة مشاريع المنطقة.

وبحسب العرض عن المشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة , فإنه سيكون جاهزاً في رجب المقبل، ويجري حالياً تنفيذ أعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات من 8 إلى 16 مساراً، بالإضافة لتوفير التقنيات الحديثة في نقاط الفرز , ما يسهم في تقليل الوقت وتوفير الجهد وزيادة الكفاءة، فيما يحوي المشروع عددا مرافق للجهات الحكومية ومقار للسكن ومسجداً ومرافق خدمية , ما يهدف إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين , إلى جانب التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة.