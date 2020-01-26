الأخضر الأولمبي يخسر نهائي آسيا

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تُوج منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، اليوم الأحد على حساب المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت في تايلاند.

وسجل منتخب كوريا الجنوبية هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ113 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية انتهى بالتعادل السلبي، حيث حاول الأخضر الأولمبي مباغتة المنتخب الكوري ولكن دون جدوى، في ظل دفاع جيد من قبل المنتخب الكوري الجنوبي.

ومع بداية الشوط الثاني لم تتغير النتيجة بين الفريقين، حيث ساد التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، حيث نجح المنتخب الكوري في حسم اللقب لصالحه بهدف.

وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، كان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر العمران، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية للنهائي على حساب المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي بهدف دون رد.