وصفات طبيعية من الطماطم لنضارة بشرتك

تحتو ى الطماطم على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم والبشرة مثل مضادات الأكسدة التى تساعد بالحصول على بشرة خالية من الشوائب، و فيتامين C الذي يساعد على تقليل حب الشباب والبقع الداكنة، وغيرها من الفوائد الهامة للبشرة، ولذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية للبشرة من الطماطم.

وصفات طبيعية من الطماطم:

الطماطم وزيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون ومعجون الطماطم على ترطيب البشرة، من خلال أخذ طماطم متوسطة الحجم وإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وخلطهما معاً، ووضع هذا الخليط على الوجه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة أو حتى تجف، مع غسل الوجه بالماء الفاتر من خلال التدليك بالماء بحركة دائرية، مما يساعد فى الحصول على بشرة ناعمة خاصة فى فصل الشتاء وبرودة الطقس التى تعتبر من أهم أسباب جفاف البشرة.

وصفة طبيعية من لب الطماطم

يفضل استخدام لب الطماطم لعلاج المسام المفتوحة من خلال هرس البطاطس المسلوقة مع لب الطماطم، وفركها بحركة دائرية على الوجه وتركه حتى تجف، مع إضافة ملعقة كبيرة من الحليب ووضع المزيج على الوجه وتركه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق قبل غسل الوجه بالماء البارد.

الطماطم مع الزبادي والليمون

ينصح بأخذ ثمرة طماطم وعصرها مع إضافة ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون و الزبادي الطازج، ومزجهما معاً ثم وضع المزيج على الوجه، لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر، مما يساعد على تفتيح البشرة.

الطماطم والشوفان

ينصح بأخذ ملعقتين من دقيق الشوفان وخلطهما مع ملعقتين من لب الطماطم، ويمكن إضافة لب الخيار ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم فركه بحركة دائرية قبل غسله بماء فاتر، مما يساعد فى الحصول على بشرة ناعمة ونضرة.