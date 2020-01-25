مدرب باريس سان جيرمان يعاقب كافاني

استبعد مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، نجم الفريق إدينسون كافاني من مباراة غدٍ الأحد أمام ليل لحساب الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي

وجاء استبعاد توخيل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على خلفية رغبته في المغادرة واللعب لصالح أتلتيكو مدريد في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ينقضي عقد كافاني بانتهاء الموسم الحالي وعلى ما يبدو فإنه خارج خطط النادي الباريسي، نظرًا للتألق اللافت لمنافسه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

بيد أن إدارة النادي لا تحبذ فكرة خروجه في منتصف الموسم، ويرى اللاعب أنه لا مفر من الرحيل من أجل المشاركة واللعب بشكل أساسي.

ورفض إداريو النادي الباريسي عرضًا من طرف أتليتكو مدريد بلغ نحو 10 ملايين يورو في بداية سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وقال توخيل في حديثه الصحفي للمباراة.. “كافاني غير موجود بقائمة المباراة، من الأفضل له البقاء في المنزل للتفكير”.

“كافاني لم يعد مصابًا وتماثل للشفاء، لكن ينبغي أن يبقى ويفكر في حل والأمر ينطبق على كورزاوا”.

جدير بالذكر أن مدافع الفريق ليفين كورزاوا على شفا الرحيل بصفقة تبادلية إلى يوفنتوس الإيطالي.

بينما سيدخل برشلونة المنافسة مع أتليتكو مدريد على الظفر بخدمات كافاني، الذي يقضي موسمه السابع مع البياسجي.