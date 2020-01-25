ماليزيا و أستراليا تعلنان تسجيل أول إصابات بـ”كورونا الجديد”

البلاد : وكالات

أعلنت ماليزيا اليوم السبت اكتشاف أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وزير الصحة الماليزي ذو الكفلي أحمد قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوالالمبور اليوم السبت إن امرأة وحفيديها- وهم صينيون من إقليم ووهان- وصلوا إلى ماليزيا قادمين من سنغافورة.

وأشار الوزير إلى أن المرأة وحفيديها أقارب لرجل /66 عاما/ ونجله كشفت الاختبارات الطبية إصابتهما بالفيروس في سنغافورة.

وأبلغت السلطات الصحية في سنغافورة ماليزيا أن الأسرة دخلت إلى البلاد.

وأوضح وزير الصحة الماليزي إن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس في ماليزيا حالتهم مستقرة ولديهم أعراض السعال وتم عزلهم. كما أجريت اختبارات طبية على خمسة اخرين كانوا مسافرين معهم وجاءت نتائج الإصابة بالفيروس سلبية.

وفي موضوع متصل ، أكّدت أستراليا السبت تسجيل أوّل إصابة على أراضيها بفيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة 41 شخصًا في الصين.

وقالت السلطات الأستراليّة إنّ الشخص المصاب، وهو رجل لم تُكشف تفاصيل تتعلّق به، وصل إلى ملبورن قبل أسبوع آتيًا من مدينة ووهان، مركز الوباء.

وأوضح مسؤول الصحّة العامّة بريندان مورفي أنّ سلطات ولاية فكتوريا اتّبعت “البروتوكولات في شكل صارم، بما في ذلك عزل الشخص المصاب”.

وأضاف “فهمتُ أنّ المريض يُعاني التهابًا رئويًا وأنّ وضعه مستقرّ”.

من جهته، قال وزير الصحّة الأسترالي غريغ هانت إنّه يتمّ حاليًا الاتّصال بالركّاب الذين كانوا على متن الرحلة الجوّية نفسها “من أجل تقديم المعلومات والنصائح لهم”.