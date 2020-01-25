برشلونة يجد حلًا مُرضيًا للتعاقد مع مورينو

توقفت الصفقة في أوج المفاوضات..

لا تزال صفقة انتقال مهاجم فالنسيا، رودريجو مورينو، إلى برشلونة في طور المفاوضات شاهدة بعض التعثرات في الأيام الأخيرة.

مورينو (28 عامًا) ارتأت فيه إدارة برشلونة البديل المناسب لتعويض لويس سواريز المنتهي موسمه بفعل إصابة في الركبة.

سجّل اللاعب الدولي الإسباني 4 أهداف خلال 22 مباراة رفقة الخافافيش هذا الموسم في كل البطولات، بينما قدّم 10 تمريرات حاسمة.

ينشط مع فالنسيا منذ 2014 ودوّن بقميصه على 56 هدفًا وصنع 40 آخرى خلال 208 مباراة، وحقق معه كأس الملك الموسم الماضي متغلبًا على برشلونة.

يخطط برشلونة لاستعارة اللاعب في النصف الثاني من الموسم الحالي، مع وضع بند خيار الشراء في نهاية مدة الإعارة.

بينما تريد إدارة فالنسيا إعارة اللاعب مع إجبارية الشراء بمبلغ 60 مليون يورو في الصيف، من أجل ضمان بيعه والاستفادة المادية منه.

تقول يومية “سبورت” إن برشلونة توصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بوضع مبلغ مالي يتم دفعه إلى فالنسيا حال لم يشتر اللاعب بشكل نهائي.

وعليه فإن النادي الكاتالوني سيشتري بطاقة اللاعب بشكل نهائي (60 مليون يورو) إن تألق خلال النصف الثاني من الموسم وانخرط مع الفريق.

بينما إن خيّب التوقعات، فإن ثمة مبلغ مالي سيتم دفعه إلى فالنسيا كتعويض عن عدم الشراء النهائي، بيد أن سبورت لم تحدد المبلغ.

يلعب برشلونة ضد فالنسيا عصر اليوم السبت في إطار الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني على ملعب مستايا.