السفارة في الصين تدعو السعوديين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار كورونا

جدة : البلاد

دعت السفارة السعودية لدى الصين، المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا .

وقالت السفارة ، في تنبيه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت): «نأمل من المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا».

ونشرت السفارة أرقامًا عدة للتواصل معها تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين وفقًا للتالي: السفير: 18511178585 رئيس القسم القنصلي: 18500224844 مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558.