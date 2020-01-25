الإطاحة بمواطن سرق 7 منازل في الشرقية

الدمام : واس

تمكّنت الجهات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، قام بسرقة أموال ومجوهرات من 7 منازل في الخبر.

وصرّح المتحدث الإعلامي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بسرقة (7) منازل بمحافظة الخبر والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.