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الإطاحة بمواطن سرق 7 منازل في الشرقية

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      25 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : واس

تمكّنت الجهات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، قام بسرقة أموال ومجوهرات من 7 منازل في الخبر.

وصرّح المتحدث الإعلامي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بسرقة (7) منازل بمحافظة الخبر والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

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