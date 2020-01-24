100خطيب وإمام يناقشون حماية المجتمع من المخدرات

أبها – سهام العناني

ناقش ١٠٠ متدرب من الخطباء والأئمة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ظاهرة المخدرات وسبل حماية المجتمع منها، ضمن الدورة التدريبية للأئمة والخطباء والدعاة الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (حصين).

وتهدف الدورة إلى التعريف بجهود المملكة في مجال وقاية المجتمع من المخدرات، وتعريف الأئمة والخطباء بالأدوار المطلوبة منهم للمساهمة في حماية المجتمع من المخدرات، فيما ناقشت في جلستها عدة محاور رئيسية منها: مفاهيم ومصطلحات إجرائية للمخدرات الفرق بين التعاطي والإدمان للمخدرات، أنواع المؤثرات العقلية، أسباب التعاطي، سمات التعاطي، جهود المملكة في الوقاية من المخدرات، الأخطاء الشائعة في الوقاية من المخدرات، دور الأئمة في وقاية المجتمع من المخدرات، طرق الوقاية الاستباقية لسلوكيات الطلاب والتعامل مع المشكلات والانحرافات الأولية التي قد تدفع لتعاطي المؤثرات العقلية.

من جانبه، أوضح مدير مركز حصين الدكتور إبراهيم الزبن، أن إقامة هذه الدورة مع جهة الاختصاص تهدف إلى إطلاع الداعية والخطيب على خطر المخدرات وأسبابها، وطرق الوقاية منها، ليقوم بواجبه تجاه المجتمع من خلال الخطب والمحاضرات بإبراز الحلول الشرعية والطبية المباحة، وعلاج هذه الأمراض وفق حد شرعي مباح.