وصول الدفعة الأولى من الزوارق الاعتراضية السريعة

الدمام- البلاد

شهد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي أمس حفل استقبال الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزءاً منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية ، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم لما تتميز به من إمكانات عالية جداً.

وأوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفریق الركن فهد بن عبدالله الغفیلي في كلمته أن هذا اليوم يعتبر من أيام القوات البحرية الخالدة، ولحظات يسعد بها الجميع، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة وقواتنا البحریة بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكریة -ايده الله- وصاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع وسمو نائب وزیر الدفاع ــ حفظهم الله ــ .