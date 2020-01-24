انطلاق البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف 30 يناير

جدة : واس

تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2020 استضافة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف احدى محطات الجولة الأوربية للعام 2020 وذلك في ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي في المدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة جدة.

وستشهد البطولة مشاركة أقوى لاعبي الجولف لا سيما وأن المشاركين في منافسات بطولتها هم من نخبة المصنفين الأوائل في العالم، وفق توقعات بتنافس عالمي كبير قد يغيّر من الترتيب العالمي في ظل أن المصنفين الخمسة الأوائل سيكونون حاضرين في إطار 120 مشاركا معظمهم من اصحاب المراكز التصنيفية المتقدمة ” المائة الأوائل”، يتقدمهم المصنف الأول الأمريكي بروكس كويبكا، ومواطنه ثاني التصنيف وحامل لقب بطولة السعودية الدولية دستن جونسون, إضافة إلى حامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة شين لوري.

وينتظر أن تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إقبالا جماهيريا كبيرا من داخل السعودية ومن خارجها، وما سيصاحب هذه البطولة من مهرجانات ترفيهية وحفلات غنائية مصاحبة لأشهر فناني العالم.

وأبدت نحو 45 قناة تلفزيونية مهتمة بالجولف والرياضة بصفة عامة من مختلف دول العالم اهتمامها لنقل احداث البطولة.. غير الاعداد الكبيرة من المراسلين والصحفيين الحاضرين الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم الـ 90 حاضرا، ومن المتوقع أن يبلغ عدد حضور الفعالية نحو 20 ألف متابع، ولن تغفل هذه البطولة التي تبلغ جوائزها المالية 3.5 مليون دولار مشاركة نجمين سعوديين يسيران حثيثا نحو الارتقاء العالمي في الجولف وهما فيصل السلهب وسعود الشريف في إطار سعي الاتحاد المحلي وشركة الجولف التي تم انشائها مؤخرا للارتقاء بهذه اللعبة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبطولة ماجد السرور أن انظار متابعي لعبة الجولف في العالم ستكون متجهة نحو السعودية في ظل التجمع التنافسي الضخم الذي ستشهده ملاعب رويال جرينز في مدينة الملك عبدالله، مشيراً إلى ان افضل لاعبي الجولف في العالم ينتظر أن يسطروا ملحمة تنافسية كبرى عطفا على الاسماء الكبيرة الحاضرة والأجواء المناخية التنافسية المساعدة, لافتًا الانتباه إلى أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى جعل من تكاثر طلبات المشاركة أمرا متوقعا خاصة من اصحاب التصنيفات المتقدمة.

وشدد على انهم سعوا إلى أن تكون هذه البطولة مهرجانا راقيا يحمل كل المعاني الجميلة ترفيها ورياضة وسياحة من خلال التنظيمات المصاحبة من مهرجانات وحفلات غنائية عالمية وبرامج سياحية مثيرة على شواطئ البحر الأحمر ذات المناخ الشتوي المعتدل، وبما يعبر عن الواقع الحديث للملكة العربية السعودية وارتقائها الملموس رياضيا وما يخص النجاح التنظيمي الباهر في كل المجالات في إطار رؤية السعودية 2030.

ورأى الرئيس التنفيذي للبطولة أن الرياضة باتت جزءًا مهما من الثقافة العامة للسعودية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تلقاه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبمتابعة سمو رئيس هيئة الرياضة، مؤكدًا أن ما يحدث للجولف هو امتداد لذلك في ظل الاهتمام المباشر من رئيس اتحاد الجولف معالي المستشار ياسر الرميان الذي أولى هذه البطولة جل اهتمامه لكي تكون واجهة سعودية مضيئة.