الكويت تستدعي السفير الإيراني

الكويت : متابعات

استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة السفير الإيراني محمد ايراني حيث اجتمع مع نائب وزير خارجية الكويت خالد الجارالله وذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران والذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي دولة الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم مشيرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب الجارالله من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.