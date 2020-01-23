20 % نسبة النساء في ريادة الأعمال بالسعودية

البلاد : واس

أكدت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي ” دافوس ” تحت عنوان ” أولويات السعودية في مجموعة العشرين ” أن المملكة من اوائل الدول المصححة في دول الخليج وتحتل المرتبة الثانية بالنسبة للدول العربية من ناحية الاصلاحات التي تعنى بوضع المرأة في القوانين، مبينةً أن حاضنات الاعمال والمرأة الان تشــــكل 20 % من اصحاب المشاريع والمنشآت في المملكة، ونرغب في زيادة النسبة إلى 50 %، حيث تشكل نسبة النساء في الجامعات بالمملكة 54 %، وذلك في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وكل هذه التخصصات يمكن الاستفادة منها في التنمية .

وقالت مساعد وزير التجارة والاستثمار : ” عندما نتحدث عن الاقتصاد فنحن نتحدث عن الفئات العمرية المختلفة والمساواة بين الرجل والمرأة وحماية المحرومين والمستضعفين، وهذا من اولويات في رئاستنا لمجموعة العشرين و نريد ان نكون مثالا يحتذى وقدوة في هذا المجال، والامر لا ينحصر في تمكين المرأة ومدها بالفرص الكافية لكي تتنافس بشكل متكافئ وانما نحن بحاجة لتسليح الشباب بالمهارات المطلوبة وتعليمهم”.

وأضافت الدكتورة إيمان : “هناك ثغرات عديدة في المهارات التي يحتاجها سوق العمل وهذا لا ينحصر في المملكة فحسب فنحن بحاجة لتسليح الشباب والفتيات بالمهارات المطلوبة واعادة تدريبهم، و هذا سيكون اولوياتنا ، وتود أن تحدث تغييرات بشكل مباشر ونحن نعتقد بانه يمكن ان ننشر هذه التطورات في منطقتنا وليس فقط في المملكة، حيث بدانا هذه الرحلة وشرعنا القوانين وهي بداية جيدة وينبغي ان نبدأ في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ورئاستنا لمجموعة العشرين هي مسألة هامة كما تعرفون فان اليابان من خلال رئاستها في العام الماضي لمجموعة العشرين اكدت على مبدأ تمكين المرأة ونحن انشئنا فريق العمل لرئاستنا لمجموعة العشرين في العام 2020 بشأن المرأة لمتابعة انجازات اليابان.

وبينت مساعد وزير التجارة والاستثمار بأن المملكة عدلت القوانين في ستة اسابيع وهذه مسألة غير مسبوقة في العالم و وصلنا الى مرتبة متقدمة بالنسبة للتقرير العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة لقد كنا في الماضي في مراتب متأخرة والمرأة الان تعمل في مجال الاطفاء والبناء والحدادة وغيرها، ونحن مكنا المرأة و سلحناها بكل الادوات التي تحتاج لها، حيث نقوم بالتعليم والتدريب المهني والتدريب على مهارات القيادة والمالية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها لكي تتمكن المرأة من ان تزدهر في كافة المجالات .

فيديو | مساعد وزير التجارة إيمان المطيري: 20% نسبة النساء في ريادة الأعمال #الإخبارية pic.twitter.com/ziq6AoapSE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2020