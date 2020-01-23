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ورشة لـ34 حرفية في الطائف

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      23 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الطائف ـ البلاد

نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية التعاونية النسائية متعددة الأغراض “حِرفة” ورشة عمل للحرفيات والمصممات في قصر شبرا التاريخي بمحافظة الطائف شارك فيها 34 حرفية لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 9-18 يناير الجاري، وقدمها المصمم الإيطالي الفرنسي ماوريزيو غالانت.

وتأتي الورشة ضمن مشروع لتطوير الحِرفيات في مختلف مناطق المملكة، حيث سبقتها ورشتان في جازان والقصيم، اكتسبت خلالها المتدربات مهارات متنوعة في تطويع المفردات التراثية باستخدام الأساليب الحديثة في التصميم. يُذكر أن المشروع يمتد لثلاث سنوات؛ ويهدف لتطوير وتأهيل المبدعات السعوديات في الصناعات الحِرفية والتصميم وذلك في إطار مشروع تعليمي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مصممين عالميين.

صحيفة البلاد

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