لاعب برشلونة: نتدخل بحذر شديد على ميسي في التدريبات

قال جان كلير توديبو، لاعب برشلونة المعار إلى شالكه الألماني، إن ليونيل ميسي يلقى معاملة خاصة في تدريبات الفريق الكاتالوني.

🗣 La confesión de Todibo: "Todos sabíamos que no se podía lesionar a Messi" https://t.co/c4ldHPhfKq — MARCA (@marca) January 23, 2020

وبحسب ما نشرته يومية “ماركا” نقلًا عن تصريحات توديبو (20 عامًا)، فإن اللاعب المراهق كشف العديد من الأمور حيال معاملة ميسي من زملائه في التدريبات.

“جميعنا نعلم أنه غير مسموح بإصابة ميسي في التدريبات، عندما ندافع ضده فإننا نتوخى الحذر للغاية”، هكذا بدأ اللاعب الفرنسي الحديث.

وأكمل “تعلمت الكثير من ميسي وقمت بعرقلته في قليل من المرات، بيد أنني كنت حذرًا لئلًا أؤذيه”.

وتعاقد برشلونة مع توديبو شتاء 2019 قادمًا من تولوز الفرنسي في صفقة بلغت مليون يورو.

وبينما ينتظر من اللاعب مستقبل مشرق للغاية بحسب مدربيه القدامى، فإن برشلونة أعاره إلى شالكه بغية اكتساب الخبرات.

من المنتظر أن يعود توديبو إلى النادي بداية من الموسم المقبل، إلا إذا قررت إدارة شالكه شرائه بشكل نهائي بمبلغ 30 مليون يورو.

فيما سيكون لدى برشلونة بندًا يمكنه من إعادة شراء اللاعب مرة أخرى من شالكه في المستقبل بمبلغ 60 مليون يورو.