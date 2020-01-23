فتح القبول في 22 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

أبهـا : واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة فتح باب القبول في 22 برنامجاً للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1442هـ للطلاب والطالبات، في تخصصات التربية والآداب والأعمال والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم السبت 21 / 6 / 1441هـ عن طريق بوابة القبول الالكترونية.

واشترطت العمادة للقبول في البرامج أن يكون المتقدم سعودياً أو حاصلاً على منحة للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلاً على مؤهلي جامعي من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً، مع تقديمه لتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، وأن يجتاز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية التي تجريهما الأقسام العلمية أو بهمها معاً إن وجدت، بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل برنامج, حيث ستكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للمعدل التراكمي للبكالوريوس (50 %)، ويخصص لدرجة اختبار القدرات الجامعيين (40 %)، ويخصص لدرجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو بهما معاً (10 %).

وأشارت العمادة إلى أن البرامج المتاحة في تخصصات كلية التربية هي: ماجستير التربية في أصول التربية (مقررات ورسالة)، وماجستير التربية في أصول التربية (مقررات)، وماجستير التربية في القيادة التربوية (مقررات ورسالة)، وماجستير التربية في القيادة التربوية (مقررات)، وماجستير التربية في علم النفس (مسار الإرشاد النفسي) (مقررات ورسالة)، وماجستير التربية في علم النفس (مسار الإرشاد النفسي) (مقررات)، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة. (مقررات)، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار الدراسات الاجتماعية) (مقررات ورسالة)، وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار العلوم) (مقررات ورسالة)، إلى جانب ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار الدراسات الاجتماعية) (مقررات ورسالة) وماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار العلوم الشرعية) (مقررات ورسالة) .

كما تشمل ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار الرياضيات) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسار اللغة العربية) (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية في تقنيات التعليم (مقررات ورسالة)، ماجستير التربية تقنيات التعليم (مقررات) وماجستير الآداب في التاريخ الإسلامي (مقررات ورسالة) في كلية الآداب, أما برامج كلية الأعمال فتحتوي على: ماجستير إدارة الأعمال (مسار إدارة الأعمال عام) (مقررات)، وماجستير إدارة الأعمال (مسار إدارة المشروعات) (مقررات)، وماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية (مقررات)، إضافة إلى الدبلوم العالي في إدارة الأعمال. وكلية الهندسة: برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة. (مقررات ورسالة)، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية (مقررات). وبالنسبة لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات: ماجستير الأمن السيبراني ” مقررات ورسالة “.