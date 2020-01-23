ريفالدو يراهن على انتقال نجم باريس إلى برشلونة

فال أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، إن مهاجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، ملائم للغاية للعب في صفوف برشلونة.

Rivaldo backs Cavani for Barca https://t.co/neXQk08FWt — SPORT English (@Sport_EN) January 23, 2020

ويعاني الفريق الكاتالوني من أزمة في الخط الأمامي، إثر انتهاء موسم لاعبه لويس سواريز لتعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة.

و قبل أسبوع من غلق سوق الانتقالات الشتوي، فإن الإدارة تفاضل لإيجاد البديل المناسب لملء الثغرة التي خلّفتها إصابة سواريز.

بيد أن ريفالدو الذي لعب لبرشلونة في التسعينيات، وفاز بالكرة الذهبية 1999 وكأس العالم 2002 ودوري الأبطال 2003 رفقة ميلان، رشّح كافاني..

“سيكون كافاني بمثابة تحسن هائل لخط هجوم برشلونة، إنه من مهاجمي النخبة الذين حققوا أهدافهم في الدوريات الأوروبية الكبرى”.

“يبدو أنه قريب للغاية من مغادرة باريس سان جيرمان وستكون فرصة جيدة لفريق برشلونة”.

ويعتد كافاني (32 عامًا) أحد أبرز الهدّافين في الكرة الأوروبية بالوقت الحالي، إذ دوّن على 198 هدفًا خلال 293 مباراة بقميص البياسجي.

وينتهي عقد اللاعب مع الباريسيين بإنقضاء الموسم الحالي من دون التوصل إلى اتفاق إلى التجديد، وهو يجعله في عداد الراحلين هذا الشتاء.