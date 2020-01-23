تمكين شباب وشابات الأعمال في حفر الباطن

أبها – سهام العناني

وقعت عيادات الأعمال وغرفة حفر الباطن مذكرة تعاون لتقديم الاستشارات والإرشاد والتدريب لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة، على هامش ملتقى ريادة وإرادة التي نظمته الغرفة ممثلة بلجنة ريادة الاعمال. قام بتوقيع الاتفاق عن الغرفة ، أمينها العام أنور الشامي العنزي، وعن عيادات الأعمال رئيس مجلس الإدارة ثامر بن أحمد الفرشوطي، بحضور الدكتور محمد أحمد فتيحي كبير مستشاري عيادات الأعمال المؤسس والمدير العام لـشركة بيبي فتيحي، وعلي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في مجلس الغرف، وسلمان العقيل رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة حفر الباطن.

تتضمن مذكرة التفاهم تقديم الاستشارات والإرشاد والتدريب والتطوير لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حفرالباطن عبر نخبة من الخبراء والمستشارين والمتخصصين بما يواكب رؤية 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي. وأوضح الشامي بأن مذكرة التعاون ستسهم في في نشر ثقافة العمل الحر وتعزيز بيئة ريادة الأعمال ورفع مستوى الدعم لرواد ورائدات الأعمال و تعزيز البيئة الاقتصادية، ونسعى في غرفة حفرالباطن إلى تقديم الدعم الكامل لرواد الأعمال من الشباب والشابات من خلال عقد الشراكة المفيدة لهم مع الجهات ذات العلاقة.