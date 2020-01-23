تكريم الفنانة أحلام في البوليفارد غدا

الرياض – خالد بن مرضاح

تستعد الفنانة أحلام الشامسي، لإحياء حفل غنائي في الرياض على مسرح أبوبكر سالم بالبوليفارد يوم غد الجمعة بدعم من الهيئة العامة للترفيه.وقدّمت الفنانة “أحلام” شكرها إلى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه على هذه المبادرة، وقالت: ‏تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي.

بينما أعلن المستشار تركي آل الشيخ من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن حفل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض لأن سعر التذكرة قد وصل إلي مبلغ 18 ألف ريال سعودي.

ومن ناحية أخرى كانت آخر حفلات الفنانة الإماراتية أحلام ضمن فعاليات معرض أنا عربية الذي خلال موسم الرياض بعد أن قامت بالمشاركة للمرة الأولى فى حفلات السعودية في شهر مارس من عام 2018.