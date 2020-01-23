الاتفاق يختتم استعداداته لمواجهة النصر

الدمام-حمودالزهراتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعدادته لمواجهة النصر اليوم الجمعة، وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالدمام.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل قبل بدء المران اجتماعاً بكافة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول في وسط الملعب، حيث ألقى الدبل كلمة تحفيزية حث فيها اللاعبين على اختتام الدور الأول بنتيجة إيجابية.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد استمر ساعة وربع وسط أجواء باردة، وتركز المران المغلق على الجانب الفني فبعد الإحماء والإطالات نفذ الفريق تدريب التمريرات القصيرة عبر 3 مجموعات ثم أدى الفريق بعض التدريبات اللياقية الخفيفة قبل أن يقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى عدد من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة وكذلك ركلات الجزاء.

وعلى صعيد متصل انتظمت بعد نهاية التدريب القائمة المختارة في المعسكر والذي سيقام في أحد فنادق الدمام استعداداً لاستضافة النصر اليوم الجمعة عند الساعة 5:55 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة ثانية كشفت الفحوصات الطبية عن حاجة لاعب وسط الاتفاق ماجد النجراني إلى إجراء عملية في وتر أسفل الساق، حيث يخضع اللاعب إلى متابعة من الجهاز الطبي بالنادي.