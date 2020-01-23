إطلاق منصة لاستقبال المشاركات في جوائز معرض الرياض للكتاب

أطلقت وزارة الثقافة اليوم منصة خاصة لاستقبال مشاركات المؤلفين ودور النشر في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب، في فترة تمتد من 23 يناير إلى 1 فبراير تستقبل خلالها المشاركات عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/book-fair-award، عبر 3 مسارات هي: المؤلفين السعوديين، ودور النشر، وريادة الأعمال في صناعة النشر.

وحددت الوزارة 10 فروع لجائزة معرض الكتاب للكتّاب السعوديين هي” المعارف العامة، والفلسفة، والديانات، والعلوم الاجتماعية، واللغات والعلوم البحتة، والعلوم التطبيقية، والفنون والآداب، والجغرافيا والتاريخ،” وتبلغ جائزة كل فرع 50 ألف ريال، ويشترط للمشاركة في الجائزة أن يكون العمل المقدم مفسوحاً من وزارة الإعلام وحاصلاً على الترقيم الدولي ويتقدم بعمل واحد لأحد فروع الجائزة و أن لا يكون العمل مرشحاً لجائزة أخرى في نفس السنة كما يجب أن يكون العمل منشوراً ولم يمض على نشره أكثر من عام.