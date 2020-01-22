51 فعالية تبهج زوار الحديقة الثقافية

جدة ـ ياسر بن يوسف

تنطلق يوم غد الخميس فعاليات ” امشي صح ” التوعوية بمحافظة جدة، التي ينظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.

وتشتمل الفعاليات على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المشي وتعزيز الوعي بالصحة العامة والنشاط الرياضي، إضافةً إلى إقامة العديد من المحاضرات التوعوية بهدف تثقيف الحاضرين بالوسائل التوضيحية للرقي بالصحة العامة . وتحظى الفعاليات بمشاركة الأخصائيين عن طريق عمل الفحوصات للحضور لجعل المشي صحيحاً ومريحاً، إضافةً إلى التحليل الحركي عن طريق أجهزة تحليل الحركة، وتنظيم بعض المسابقات والجوائز التشجيعية للحضور . من ناحية أخرى جسدت الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي‬ تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”‬ على الواجهة البحرية بمحافظة جدة – , عمق التعاون والشراكة الفاعلة بين 14 جهة حكومية استطاعت أن تستقطب زوار المحافظة بـ 51 فعالية متنوعة.

وتمكنت الحديقة الثقافية – التي اختتمت فعالياتها يوم أمس الأول وتزامنت مع إجازة نصف العام الدراسي – من تحقيق المتعة والترفيه لمختلف شرائح المجتمع ، حيث ركزت الفعاليات على عالم الابتكارات العلمية والتقنية ، وتنمية الجوانب المهارية لدى الشباب والشابات ، والتعليم التفاعلي، إلى جانب تهيئة البيئة العلمية التعليمية الترفيهية المشجعة والداعمة لتعلم الأطفال، وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية ، وتقديم مختلف المبادرات التي تثري المجتمع ثقافياً ،

وتعزز شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن “. وضمت الحديقة – التي تربعت على مساحة 42 ألف متر مربع – مختلف الأركان والأجنحة للجهات المشاركة، التي أظهرت الحديقة بصورة متميزة ترتقي لمخزون محافظة جدة السياحي والثقافي والحضاري، وتهدف لتهيئة الأجواء الثقافية والمعرفية التفاعلية لجميع شرائح المجتمع ، وتعزيز نموذج القدوة ، التي حمل فكرتها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

من جانبه عدّ المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي الحديقة الثقافية إحدى مبادرات أمانة محافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي وهي الراعي الرسمي لها ، بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في: “ملتقى مكة الثقافي ، وأمانة جدة ، وتعليم جدة ، وجامعة جدة ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، وجامعة الطائف ، وأكاديمية الشعر العربي ، وتعليم الطائف ، وشركة الكهرباء ، وجمعية الثقافة والفنون بجدة ، وتعليم مكة ، ونادي جدة الأدبي ، ورئاسة الحرمين ، وفرع وزارة