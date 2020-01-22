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مقتل امرأة وجرح 6 مدنيين بقصف حوثي على مأرب

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      22 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قتلت امرأة وأصيب 6 مدنيين آخرين، مساء الأربعاء، جراء قصف نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على منزل سكني وسط مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.

ونقلت “العربية” عن مصادر أن صاروخاً حوثياً سقط على أحد منازل المواطنين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح 6 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وصعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ مطلع الأسبوع الجاري قصفها على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، وذلك تزامناً مع هزائمها المتوالية على أيدي قوات الجيش اليمني مسنودا من تحالف دعم الشرعية في جبهات نهم وصرواح والجوف.

صحيفة البلاد

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