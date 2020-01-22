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مساعد وزير التعليم يقف على طلبات المبتعثين في سفير 2 بملحقية لندن

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      22 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : واس

وقف معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على الجهود التي تبذلها الملحقية السعودية في بريطانيا؛ لإنجاز طلبات المبتعثين في نظام سفير2، ووضع الحلول العاجلة لإنهاء جميع المشكلات التقنية والمالية والفنية، بما يضمن استكمال الطلبة المبتعثين لرحلتهم العلمية.

واجتمع الدكتور آل فهيد، بأعضاء الملحقية السعودية في بريطانيا المعنيين بإدارة العمليات في برنامج سفير 2، حيث اطلع معاليه على جميع الخطوات التي تعمل اللجان الفنية على تنفيذها، والعمل على إغلاق كل الطلبات المفتوحة للمبتعثين والمبتعثات.

صحيفة البلاد

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