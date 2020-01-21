كاوست تنظم النسخة الـ11من برنامج الإثراء الشتوي

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تنظم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) النسخة الحادية عشرة من برنامج الإثراء الشتوي (ويب)، الذي يستمر لمدة أسبوعين حتى 23 يناير 2020، تحت عنوان “الطب الشخصي”. ويرأس البرنامج لهذا العام البروفيسورة نيفين خشاب، الاستاذة المشاركة في العلوم الكيميائية من قسم العلوم والهندسة الفيزيائية بالجامعة، والمهتمة بأبحاث تصميم وتصنيع وتطبيقات المواد النانوية القابلة للبرمجة “الذكية”.

كما يشارك البروفيسور خالد نبيل سلامة، أستاذ الهندسة الكهربائية من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست، برئاسة برنامج (ويب) لهذا العام. وتغطي الاهتمامات البحثية للبروفيسور سلامة مجموعة من الابحاث متعددة التخصصات في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية وتصنيع أشباه الموصلات. وكانت انطلاقة البرنامج في 12 يناير 2020 بكلمة ترحيبية للبروفيسور توني تشان، رئيس كاوست، تلتها ثلاث محاضرات افتتاحية رئيسية لكل من الدكتور إيان كامبل، الرئيس التنفيذي لشركة الابتكار البريطانية (Innovate UK)، الذي تحدث عن “دعم الابتكار الذي تقوده الشركات”، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتوره مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، وكيلة جامعة الفيصل للتّطوير والعلاقات الخارجيّة، التي قدمت محاضرة حول “فن الطب الدقيق”، والبروفيسور نيكولاس بيباس ، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة تكساس في أوستن، الذي تحدث عن تصميم أنظمة البوليمرات البيولوجية النانوية لتوصيل العقاقير الطبية داخل جسم الانسان.