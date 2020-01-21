الحوثيون يقوضون جهود السلام وينفذون أجندة إقليمية

عواصم- وكالات

توالت ردود الفعل الواسعة من دول العالم مستنكرة الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية باستهدافها مسجداً في محافظة مأرب راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم مؤكدة أن الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلًا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك المليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنسانًا وأرضًا، عادةً هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضًا متعمدًا لمسار الحل السياسي، داعيةً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به عصابات الحوثي تجاه بيت من بيوت الله في محافظة مأرب، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى من المصلين؛ سائلة الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الأمانة في بيانها الصادر أمس:” إن هذا الاعتداء عدوان وقتل وترويع وتدمير وتخريب وجرأة على المقدسات، وهو لا يستغرب من هذه العصابات الحوثية التي تقوم سياستها على نشر الفوضى، وإهدار الحقوق، وإرخاص الدماء والنفوس”.

وأكد أمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد, أن إرهاب جماعة الحوثي لا يحمل مشروعا غير التخريب والإفساد, والإرهاب لم ولن يفلح في أي مكان من العالم في تحقيق أهدافه، بل إنه يقضي على أصحابه، وهو يؤكد الطبيعة العدوانية والدموية لتوجهات أصحابه الفكرية.

الإمارات:عمل إجرامي

وأدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره؛ لأنه يقوض فرص السلام والاستقرار والأمن، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

البحرين:عرقلة الحل السياسي

وأدانت البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي ، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .

وأكدت وزارة خارجية المملكة أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء.

مصر: رفض الإرهاب

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي وأعربت وزارة الخارجية المصرية أمس عن خالص تعازيها – حكومةً وشعبًا – إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني وأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وأكدت الخارجية رفض مصر التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.

الجامعة العربية:خدمة أجندات إقليمية

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الغادر وقال في أمس إن الهجوم يأتي في توقيت دقيق بهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أية تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.

وأشار البيان إلى أن الهجوم والذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، يُشير مُجدداً إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لصرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلاتٍ وتحديات داخلية.

البرلمان العربي يطالب بالمحاسبة

وأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤكداً في بيان له أمس أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان يُعد جريمةً بشعةً تُنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على هذه الجريمة النكراء وغير الإنسانية التي كشفت الوجه الإجرامي لها.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيا الانقلابية، مُعرباً عن خالص تعازيه للجمهورية اليمينة رئيسًا وحكومةً وبرلماناً وشعبًا ولأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

علماء باكستان:

وأعلن مجلس علماء باكستان استنكاره الشديد للاعتداء الإجرامي الإرهابي المتطرف الجبان الذي نفذته المليشيات الحوثية الإنقلابية ضد المصلين الآمنين، وقال رئيس علماء باكستان فضيلة الشيخ طاهر محمود أشرفي : نعلن شجبنا واستنكارنا لهذا العمل الإرهابي والهجوم الغادر على بيت من بيوت الله ، وهو عمل جبان وإعتداء مرفوض استهدف قتلا متعمدا للمصلين.

وأضاف أشرفي في بيان صحفي : هذه هي أفعال العصابة الحوثية وهذا هو نتيجة الحقد الدفين الذي تمتلئ به قلوب قيادة الشر لهذه الجماعة التي تضم كبار الخونة والعابثين والمجرمين الذين يمارسون أشد أنواع التعدي والإعتداء والقتل والتدمير والتشريد لأبناء اليمن الشقيق، فهم يكرهون نشر السلم والسلام وينبذون تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ويعملون ويخططون في الليل والنهار لتكريس جهودهم وعصاباتهم لتعزيز القتل والاعتداء والعدوان والتفجير والتشريد والتدمير والتخريب ، ويعملون على دعم الجبروت والطغيان والعنف والهدم والكراهية، ويعيشون على عدم الاحترام والحماية لحقوق الإنسان وعدم مراعاتهم لحرمة المساجد وحماية دور العبادة، وهكذا هم الطغاة على مر التاريخ فاسدين ومفسدين في الأرض.

الاتحاد الأوروبي:مزيد من التصعيد

وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي نفذه الحوثيون وأكد البيان أن هذا العمل يدفع إلى مزيد من التصعيد العسكري ويقوّض العملية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، ويجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس والمشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء النزاع. وأوضح البيان أن لدى اليمن فرصة لتحقيق السلام الذي يجب ألا يضيع، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأمم المتحدة في تحقيق ذلك بكل الأدوات المتاحة له.