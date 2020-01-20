مكة المكرمة مدرسة فندقية متفردة

مكة المكرمة – البلاد

أكد متخصصون في قطاع الفندقة والضيافة أهمية مكة المكرمة كونها تمثل مدرسة فندقية متفردة بخصوصيتها عن جميع مناطق المملكة الأخرى، وذلك انطلاقاً من اختلاف طبيعة ورغبات ضيوفها عن جميع المناطق الأخرى، سواءً كوجهات محلية أو عالمية واختلاف طبيعة الاستثمار فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع بين المختصين في اللقاء الثاني للجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، وتناول أمين عام اللجنة عبد الله الفيلالي أهمية دور لجنة الفنادق في التعريف بقطاع الضيافة بمكة المكرمة للجهات ذات العلاقة، داعياً إلى ضرورة تقديم مقترحات من خلال اللجنة تسهم في رفع جودة العمل المقدم من القطاع، والإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم حلول التوطين اتساقاً مع رؤية المملكة 2030.

بدورها، بينت الأمين العام في لجنة الفنادق الجوهرة منور دور اللجنة في إبراز دور القطاع والتعريف به وبأهميته على مستوى التواصل العام، وتسليط الضوء على تجارب المتميزين، من خلال محتوى بصري وإعلامي متكامل.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية حصر أبرز المشاكل المتعلقة بالقطاع، واقتراح عدد من الحلول، كما تم وضع الاستراتيجيات والخطة العملية لتنفيذ أهداف ورؤى اللجنة لتطوير القطاع.