المستشارة الألمانية: متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيًا

طرابلس : واس

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام أعمال المؤتمر الدولي الخاص في ليبيا أن الجميع في المجتمع الدولي متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيًا واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص، مشيرة إلى أن الروح التي سادت اجتماع اليوم تمكن من مواصلة هذا المسار.

وقالت ميركل: إننا نتبع كل هذه التوصيات وسنواصل هذا المسار إلى أن يكون هناك احترام واستدامة لوقف إطلاق النار، معتبرة أن النزاع الذي تأجج بالوكلاء يجب أن ينتهي بسرعة.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي أقيم اليوم اتفقوا على عدم دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا، مشددة على ضرورة إعطاء الليبيين حق تقرير مصيرهم سلميًا.