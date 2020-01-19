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شيرين تشعل حماس جمهور جدة بأجمل أغانيها

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      19 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

 جدة ـــ خالد بن مرضاح

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا بجدة في أجواء غنائية رائعة، وطقس جميل وانسجام وتناغم بين الفنانة شيرين وجمهور جدة، في مسرحٍ، “أرض سماء الغربية”، التي اطلقتها الهيئة العامة للترفيه.

وقدمت الفنانة المتألقة خلال الحفل باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والجديدة، حيث قدمت لجمهورها أجمل الأغنيات، وظهرت خفيفة ظل على المسرح، والابتسامة لا تفارق محياها، كما رحَّبت بالجمهور كثيراً على مدى ساعتين، قدمت فيهما وصلات غنائية متنوعة، شملت الأغنية الرومانسية والعاطفية والحزينة والسريعة.

وخاطبت شيرين الحضور، قائلةً لهم: “أسفة على التأخير وأشكركم جميعاً، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيها .

صحيفة البلاد

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